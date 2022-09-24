Як пише Politeka.net , Соня Хлябич - племінниця легендарної української співачки Софії Ротару. Соня вирішила піти стопами зіркової тітоньки і стала співачкою, взявши псевдонім Соня Кей. Зірка випустила два міні-альбоми і навіть була номінована на номінацію "Прорив року" за версією "Золотої жар-птиці". Але після початку війни стало відомо, що Соня вирішила зав'язати із музикою.
"Дорогі друзі, у мене для вас є важлива новина. Хочу вам повідомити, що як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що я зі своєю командою зробили величезний внесок в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді і може звучати стильно та сучасно. Я отримала кілька нагород важливих у нашій країні і жахливо цим пишаюся!", - написала Соня.
При цьому племінниця Ротару продовжує вести сторінку до Інстаграм. А цього разу Соня вирішила показати, як насолоджувалася відпочинком біля океану, поділившись фото у сторіс.
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"Минулого літа", - написала зірка.
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