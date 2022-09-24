Как пишет Politeka.net, Соня Хлябич - племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару. Соня решила пойти по стопам звездной тётушки и стала певицей, взяв псевдоним Соня Кей. Звезда выпустила два мини-альбома и даже была номинирована на номинацию "Прорыв года" по версии "Золотой жар-птицы". Но после начала войны стало известно, что Соня решила завязать с музыкой.

"Дорогие друзья, у меня для вас есть важная новость. Хочу вам сообщить, что как певица Sonya Kay, я закончила свою карьеру. Я считаю, что я со своей командой внесли огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград важных в нашей стране и ужасно этим горжусь!", - написала была Соня.

При этом племянница Ротару продолжает вести страничку в Инстаграм. А в этот раз Соня решила показать, как наслаждалась отдыхом у океана, поделившись фото в сторис.

"Прошлого лета", - написала звезда.

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