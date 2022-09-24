Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та запустила соціальний проект із пошуку зниклих людей, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, нещодавно у свій день народження телезірка запустила ще один проект зі збору коштів на покупку будинку для сім'ї переселенців, а також вигадала, як віддячити тим, хто донатить. Тепер Катя у новому посту розповіла, як просувається її збір.

Як виявилося, за короткий час вдалося зібрати понад половину необхідної суми. І щоб віддячити шанувальникам за активність, Осадча влаштувала розіграш модного вбрання та аксесуарів від партнерів. У своїй соцмережі телеведуча показала фотосесію у капелюшку, який вже розіграла та розповіла, що збір продовжується.

"На цей момент ми зібрали вже 61% суми на будинок для багатодітної родини Целухіних з Рубіжного. Я неймовірно вдячна кожному, хто робить свої внески, ви неймовірні. Як і обіцяла, хочу віддячити вам подарунками, нажаль не можу зробити його кожному з вас. Щосуботи ми будемо розігрувати по одному образу з благодійного дропу українських дизайнерів. Сьогодні ми розіграли капелюх. Це зоряна українська ніч і всередині вишиті слова з легендарної пісні. Розіграш пройшов в через рандом (відео у сторіс) і переможницею стала Віта, що зробила внесок у 100 гривень. Вітаю і наступноі суботи чекайте на наступний розіграш", - написала Катя.

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