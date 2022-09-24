Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, недавно в свой день рождения телезвезда запустила еще один проект по сбору средств на покупку дома для семьи переселенцев, а также придумала, как отблагодарить тех, кто донатит. Теперь Катя в новом посте рассказала, как продвигается ее сбор.

Как оказалось, за короткое время удалось собрать больше половины необходимой суммы. И чтобы отблагодарить поклонников за активность, Осадчая устроила розыгрыш модных нарядов и аксессуаров от партнеров. В своей соцсети телеведущая показала фотосессию в шляпке, которую уже разыграла и рассказала, что сбор продолжается.

"К настоящему моменту мы собрали уже 61% суммы на дом для многодетной семьи Целухиных из Рубежного. Я невероятно благодарна каждому, кто вносит свои взносы, вы невероятны. Как и обещала, хочу отблагодарить вас подарками, к сожалению, не могу сделать его каждому из вас. Каждую субботу мы будем разыгрывать по одному образу из благотворительной дропа украинских дизайнеров. Сегодня мы разыграли шляпу. Это звездная украинская ночь и внутри вышитые слова из легендарной песни. Розыгрыш прошел через рандом (видео в сторис) и победительницей стала Вита, внесшая взнос в 100 гривен. Поздравляю и в следующую субботу ждите следующего розыгрыша", - написала Катя.

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