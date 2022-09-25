Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео, на якому показала творчо-благодійну вечірку.
Як виявилось, Наталка з партнерами влаштувала вечір читання віршів, на якому були зіркові гості. Судячи з кадрів та радісних осіб глядачів та учасників, вечірка пройшла у теплій творчій атмосфері. Сама Денисенко читала поезії під акомпанемент піаніно. Для заходу вона вибрала елегантне біле вбрання з білими чоботами, акуратним укладанням і стриманим макіяжем.
У підписі до публікації Наталка розповіла: "Вчора знову відбувся неймовірний вечір #наталкачиталка наживо. Дякую всім глядачам за цей чудовий обмін енергіями. Дякуємо за ваші донати, ми зібрали частину суми на автомобіль для нашого колеги, який зараз у ЗСУ. Цей вечір пройшов завдяки нашим партнерам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.
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