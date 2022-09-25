Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, на котором показала творческо-благотворительную вечеринку.

Как оказалось, Наталка с партнерами устроила вечер чтения стихов, на котором были звездные гости. Судя по кадрам и радостным лицам зрителей и участников, вечеринка прошла в теплой творческой атмосфере. Сама Денисенко читала стихи под аккомпанемент пианино. Для мероприятия она выбрала элегантны белоснежный наряд с белыми сапогами, аккуратной укладкой и сдержанным макияжем.

В подписи к публикации Наталка рассказала: "Вчера снова состоялся невероятный вечер #наталкачиталка вживую. Благодарю всех зрителей за этот чудесный обмен энергиями. Спасибо за ваши донаты, мы собрали часть суммы на автомобиль для нашего коллеги, который сейчас в ВСУ. Этот вечер прошел благодаря нашим партнерам". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

Напомним, "Просто огонь": Гвоздева из "Танців з зірками" в элегантном костюме заворожила видом.

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан в латексных лосинах впечатлила длиной ног: фото.

Также Politeka писала, что В одежде и без: "Мисс Украина-Вселенная" Неплях впечатлила редкими кадрами и сделала признание.