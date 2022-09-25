Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни активно гастролювала з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася теплими кадрами зі свого нинішнього життя у Польщі та звернулася до українців.

Як відомо, зараз Джамала бере участь у польських "Танцях із зірками", і виступає у парі з партнером-поляком Яцеком Єшке. І, судячи з нової посади, українська зірка вимагає підтримки з України. На нових фотографіях артистка позує зі своїми шанувальниками, причому на деяких знімках вона у своїх яскравих танцювальних образах.

У підписі до публікації Джамала написала: "Сила підтримки – це коли танцюють легше, а страхів стає менше. Коли знаєш, що в залі за тебе тримають кулаки, і ти не можеш їх підвести. Це те, що сильно допомагало мені українською @tanci1plus1 і так необхідно зараз, у новій країні. Тому якщо ви у Польщі будете тут проїздом – буду рада".

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