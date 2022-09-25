Популярная украинская певица и звезда "Евровидения" Джамала, которая с начала войны активно гастролировала с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась теплыми кадрами со своей нынешней жизни в Польше и обратилась к украинцам.

Как известно, сейчас Джамала принимает участие в польских "Танцах со звездами", и выступает в паре с партнером-поляком Яцеком Ешке. И судя по новому посту, украинская звезда требует поддержки из Украины. На новых фотографиях артистка позирует со своими поклонниками, при этом на некоторых снимках она в своих ярких танцевальных образах.

В подписи к публикации Джамала написала: "Сила поддержки – это когда танцуют легче, а страхов становится меньше. Когда знаешь, что в зале за тебя держат кулаки, и ты не можешь их подвести. Это то, что сильно помогало мне на украинском @tanci1plus1 и так необходимо сейчас, в новой стране. Поэтому если вы в Польше будете здесь проездом – буду рада".

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