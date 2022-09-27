Про це, як пише Politeka.net, розповів відомий продюсер, Засновник продюсерської компанії Secret Service Михайло Ясинський в інтерв'ю Go West.
За його словами, Винник з’явився на українській сцені, як тільки Україна почала жити «більш-менш здоровою економікою.
«Олег Винник - це людина, яка співала естраду, яка довгий час в Україні була маргіналізована. ЇЇ не брали на телеканали, а співаки, які виконували таку музику - вони вже були дорослі настільки, що були вже не дуже привалбливі для жінок 30 років», - розповів Ясинський, додавши, що з’явившись, Винник відразу став зіркою номер один.
І при цьому без будь-яких публікацій в пресі. Як виявилося, з телебаченням у Винника також спочатку не склалося.
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«Вони коли до мене прийшли, казали: «Міша, у нас повні зали, по 3-4 концерти в Палаці «Україна», а щось нас не беруть на телебачення». А не брали, тому що була якась дистанція, яку нав’язали нам 20 років цього проросійського існування українського медіа. Тоді ми почали працювати і показувати людям, що це успіх, і це взагалі не «колхоз», як нам казали. І це було цікаво досліджувати. І він з’явився на великих екранах, на телебаченні, в пресі, газетах, журналах», - розповів Ясинський.
Нагадаємо, Олег Винник після повномасштабного вторгнення рф в Україну зник з інформпростору. Його останній пост датується 24 квітня 2022 — день Великодня.
За словами менеджера артиста, Винник активно допомогає ЗСУ і «не звик хвалитися своїми добрими справами».
Також повідомлялося, що Винник живе зараз за кордоном.
Пізніше навіть з'явилося фото, як зараз виклядає Винник.
У свою чергу подруга Винника Полякова розповіла, що у співака великі проблеми.