Українського співака, автора пісень та актора Олега Винника не поспішали показувати по телебачення навіть після того, як він почав збирати повні зали.

Про це, як пише Politeka.net, розповів відомий продюсер, Засновник продюсерської компанії Secret Service Михайло Ясинський в інтерв'ю Go West.

За його словами, Винник з’явився на українській сцені, як тільки Україна почала жити «більш-менш здоровою економікою.

«Олег Винник - це людина, яка співала естраду, яка довгий час в Україні була маргіналізована. ЇЇ не брали на телеканали, а співаки, які виконували таку музику - вони вже були дорослі настільки, що були вже не дуже привалбливі для жінок 30 років», - розповів Ясинський, додавши, що з’явившись, Винник відразу став зіркою номер один.

І при цьому без будь-яких публікацій в пресі. Як виявилося, з телебаченням у Винника також спочатку не склалося.

«Вони коли до мене прийшли, казали: «Міша, у нас повні зали, по 3-4 концерти в Палаці «Україна», а щось нас не беруть на телебачення». А не брали, тому що була якась дистанція, яку нав’язали нам 20 років цього проросійського існування українського медіа. Тоді ми почали працювати і показувати людям, що це успіх, і це взагалі не «колхоз», як нам казали. І це було цікаво досліджувати. І він з’явився на великих екранах, на телебаченні, в пресі, газетах, журналах», - розповів Ясинський.

Нагадаємо, Олег Винник після повномасштабного вторгнення рф в Україну зник з інформпростору. Його останній пост датується 24 квітня 2022 — день Великодня.

За словами менеджера артиста, Винник активно допомогає ЗСУ і «не звик хвалитися своїми добрими справами».

Також повідомлялося, що Винник живе зараз за кордоном.

Пізніше навіть з'явилося фото, як зараз виклядає Винник.

У свою чергу подруга Винника Полякова розповіла, що у співака великі проблеми.