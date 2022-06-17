Український співак Олег Винник вже більше місяця, як зник з радарів своїх фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Полякова розповіла у програмі "Зірковий шлях" про те, чому її колега Олег Винник пропав із соцмереж. Так, вона розповіла, що мовчання співака пов'язане з його поганим самопочуттям.

"Те, що я чула, що у Олега серйозні проблеми зі здоров'ям. Я спілкувалася з ним на початку війни і знаю, що у нього це теж дуже боліло те, що відбувається в Україні. Якщо чесно, можу я це говорити чи ні, але знаю, що у нього є проблеми зі здоров'ям, - розповіла співачка Оля Полякова.

Також Оля Полякова підкреслила, що Олег Винник не зрадник і не можна звинувачувати його в зраді. На думку Полякової, настане час і він сам розповість про свій стан.

Варто зазначити, що український співак Олег Винник вже більше місяця, як зник з радарів своїх фанатів. Виконавець не говорить, де він знаходиться і чим займається. Фанати Винника переконані, що у їхнього кумира серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

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