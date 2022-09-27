Украинского певца, автора песен и актера Олега Винника не спешили показывать по телевидению даже после того, как он начал собирать полные залы.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал известный продюсер, Основатель продюсерской компании Secret Service Михаил Ясинский в интервью Go West.

По его словам, Винник появился на украинской сцене, как только Украина стала жить более-менее здоровой экономикой.

«Олег Винник – это человек, который пел эстраду, которая долгое время в Украине была маргинализирована. Ее не брали на телеканалы, а певцы, исполнявшие такую ​​музыку – они уже были взрослые настолько, что были уже не очень привлекательны для женщин 30 лет», – рассказал Ясинский, добавив, что появившись, Винник сразу стал звездой номер один.

И при этом без каких-либо публикаций в печати. Как оказалось, с телевидением у Винника тоже поначалу не сложилось.

«Они, когда ко мне пришли, говорили: «Миша, у нас полные залы, по 3-4 концерта во Дворце «Украина», а что-то нас не берут на телевидение». А не брали, потому что была какая-то дистанция, которую навязали нам 20 лет этого пророссийского существования украинского медиа. Тогда мы начали работать и показывать людям, что это успех, и это вообще не "колхоз", как нам говорили. И это было интересно изучить. И он появился на больших экранах, на телевидении, в печати, газетах, журналах», - рассказал Ясинский.

Напомним, Олег Винник после полномасштабного вторжения россии в Украину исчез из информпространства. Его последний пост датируется 24 апреля 2022 года — день Пасхи.

По словам менеджера артиста, Винник активно помогает ВСУ и «не привык хвастаться своими добрыми делами».

Также сообщалось, что Винник живет сейчас за границей.

Позже даже появилось фото, как сейчас выглядит Винник.

В свою очередь, подруга Винника Полякова рассказала, что у певца большие проблемы.