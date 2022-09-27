Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал известный продюсер, Основатель продюсерской компании Secret Service Михаил Ясинский в интервью Go West.
По его словам, Винник появился на украинской сцене, как только Украина стала жить более-менее здоровой экономикой.
«Олег Винник – это человек, который пел эстраду, которая долгое время в Украине была маргинализирована. Ее не брали на телеканалы, а певцы, исполнявшие такую музыку – они уже были взрослые настолько, что были уже не очень привлекательны для женщин 30 лет», – рассказал Ясинский, добавив, что появившись, Винник сразу стал звездой номер один.
И при этом без каких-либо публикаций в печати. Как оказалось, с телевидением у Винника тоже поначалу не сложилось.
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«Они, когда ко мне пришли, говорили: «Миша, у нас полные залы, по 3-4 концерта во Дворце «Украина», а что-то нас не берут на телевидение». А не брали, потому что была какая-то дистанция, которую навязали нам 20 лет этого пророссийского существования украинского медиа. Тогда мы начали работать и показывать людям, что это успех, и это вообще не "колхоз", как нам говорили. И это было интересно изучить. И он появился на больших экранах, на телевидении, в печати, газетах, журналах», - рассказал Ясинский.
Напомним, Олег Винник после полномасштабного вторжения россии в Украину исчез из информпространства. Его последний пост датируется 24 апреля 2022 года — день Пасхи.
По словам менеджера артиста, Винник активно помогает ВСУ и «не привык хвастаться своими добрыми делами».
Также сообщалось, что Винник живет сейчас за границей.
Позже даже появилось фото, как сейчас выглядит Винник.
В свою очередь, подруга Винника Полякова рассказала, что у певца большие проблемы.