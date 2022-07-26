Знімок Олега Винника опублікував чоловік співачки Оксани Білозір, військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський на своїй сторінці в Facebook.
Він розповів про допомогу волонтерів військовослужбовцям, відзначивши при цьому й Олега Винника.
«Велика вдячність Олегу Виннику за не методичну, а матеріальну допомогу в організації логістики та ремонту. Надіюсь , наші майстри з «Зампотех» своїми золотими руками швидко справляться з поломкою, і ми своїм ходом найблищим часом доставимо необхідний груз на передову за для Перемоги», - зазначив Недзельський.
Серед опублікованих кадрів є скриншот під час спілкування відеозв'язком з Винником. Артист постав з сивою бородою у сонцезахисних окулярах та чорній кепці.
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Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Винник записав одне відео, в якому засудив росіян, після чого повністю зник із медійного простору. Про місце перебування артиста ходили різні чутки.
Нещодавно адвокат Винника повідомила, що він проходить лікування в Німеччині.
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