Дочка популярного українського коміка, зірки "Квартал 95" та серіалу "Одного разу під Полтавою" Юрія Ткача росте дуже артистично.

Як пише Politeka.net , у своєму Інстаграм-акаунті дружина Ткача Вікторія показала відеоролик, на якому донька влаштувала запальні танці.

На кадрах маленька Ліза відривалася на камеру під ритмічну музику, копіюючи рухи танцюристів, які були зовсім недитячі.

Вікторія Ткач зізналася, що в такий спосіб вони налаштовуються на шкільний процес.

«Нічний dance у вашу хату 🔥))) Налаштовується на школу..😅🤪🤣 Її танці для вас..)))», - написала Вікторія.

Користувачів мережі порадували безглуздя доньки Юрія Ткача.

"Вся в папу",

"Фурія! 🔥🔥🔥Хлопці, тримайтеся",

"Боже, як виросла. Люблю вас ❤️",

"Яка ж вона прикольна 🔥😍❤️Дівчинка-вогник!",

"Ну і Лізі! 🔥 Маленька актриса. Талановита дівчинка ❤️ Хай буде щаслива під мирним небом!", - захоплюються в мережі.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" відвела дочку до школи у модному костюмі: "Ліза дуже стильна"

Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала красуню-дочку, що підросла, від зіркового чоловіка.

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