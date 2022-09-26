Дочь популярного украинского комика, звезды "Квартал 95" и сериала "Однажды под Полтавой" Юрия Ткача растёт очень артистичной.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм-аккаунте жена Ткача Виктория показала видеоролик, на котором дочка устроила зажигательные танцы.

На кадрах маленькая Лиза отрывалась на камеру под ритмичную музыку, копируя движения танцоров, которые были совсем недетские.

Виктория Ткач призналась, что таким образом они настраиваются на школьный процесс.

«Ночной dance в ваш дом 🔥))) Настраивается на школу ..😅🤪🤣 Ее танцы для вас..)))», - написала Виктория.

Пользователей сети повеселили дурачества дочки Юрия Ткача.

"Вся в папу",

"Фурия!🔥🔥🔥Ребята, держитесь",

"Боже, как выросла. Люблю вас ❤️",

"Какая же она прикольная 🔥😍❤️Девочка-огонек!",

"Ну и Лизи! 🔥 Маленькая актриса. Талантливая девочка ❤️ Да будет счастлива под мирным небом!", - восхищаются в сети.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" отвела дочь в школу в модном костюме: "Лиза очень стильная"

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