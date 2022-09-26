Як повідомляє Politeka.net, ракетний обстріл Вінниці стався 14 липня. Загалом загинули 23 особи, серед них троє дітей - 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків: семи та восьми років. Один із них живцем згорів у припаркованій машині.
Український співак Володимир Дантес побував на місці трагедії та поділився у Instagram емоційним зверненням після побаченого.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти запустили три крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці. Вони потрапили до будівлі з офісними приміщеннями. Росія вдарила по центру міста високоточними крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.
"Приїхав до Вінниці. І побачив тут білборт, де написано: "Вічна пам'ять усім загиблим під час ракетного удару 14.07.2022 року". Хто зараз мобілізується на росії, хто зараз воює проти нас, горіть у пеклі!", - заявив Володимир Дантес.
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Варто зазначити, що Володимир Дантес 18 березня 2022 року заявив, що розлучився з дружиною, українською співачкою Надією Дорофєєвою . Офіційно розлучення артисти поки що не оформляли.
Новим обранцем Дорофєєвої є український ресторатор Михайло Кацурін, а його дружина Дар'я будує стосунки із Володимиром.
Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.
Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.