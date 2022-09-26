Володимир Дантес символічно подався до Вінниці, на те місце, де ракета вбила десятки українців.

Як повідомляє Politeka.net, ракетний обстріл Вінниці стався 14 липня. Загалом загинули 23 особи, серед них троє дітей - 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків: семи та восьми років. Один із них живцем згорів у припаркованій машині.

Український співак Володимир Дантес побував на місці трагедії та поділився у Instagram емоційним зверненням після побаченого.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти запустили три крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці. Вони потрапили до будівлі з офісними приміщеннями. Росія вдарила по центру міста високоточними крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

"Приїхав до Вінниці. І побачив тут білборт, де написано: "Вічна пам'ять усім загиблим під час ракетного удару 14.07.2022 року". Хто зараз мобілізується на росії, хто зараз воює проти нас, горіть у пеклі!", - заявив Володимир Дантес.

Варто зазначити, що Володимир Дантес 18 березня 2022 року заявив, що розлучився з дружиною, українською співачкою Надією Дорофєєвою . Офіційно розлучення артисти поки що не оформляли.

Новим обранцем Дорофєєвої є український ресторатор Михайло Кацурін, а його дружина Дар'я будує стосунки із Володимиром.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.