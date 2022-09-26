Владимир Дантес символически отправился в Винницу, на то место, где ракета убила десятки украинцев.

Как сообщает Politeka.net, ракетный обстрел Винницы произошел 14 июля. Всего погибли 23 человека, среди них трое детей - 4-летняя девочка Лиза и два мальчика: семи и восьми лет. Один из них заживо сгорел в припаркованной машине.

Украинский певец Владимир Дантес побывал на месте трагедии и поделился в Instagram эмоциональным обращением после увиденного.

Напомним, 14 июля российские оккупанты запустили три крылатых ракеты "Калибр" по центру Винницы. Они попали в здание с офисными помещениями. Россия ударила по центру города высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

"Приехал в Винницу. И увидел сдесь билборт, где написано: "Вечная память всем погибшим во время ракетного удара 14.07.2022 года". Кто сейчас мобилизируется на россии, кто сейчас воюет против нас, горите в аду!", - заявил Владимир Дантес.

Стоит отметить, что Владимир Дантес 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.

Новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, а его жена Дарья состоит в отношениях с Владимиром.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.