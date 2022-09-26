Напередодні артист заявив про серйозні зміни в житті. Тепер він виступатиме під іменем Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації нової пісні, яка отримала назву I Feel Good, та вульгарного кліпу на неї на Барських обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше Макс також оскандалився підтримкою Вірменії в конфлікті з Азербайджаном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських, який народився та виріс у Херсоні, який зараз перебуває під окупацією, повідомив, що долучився до благодійного проекту для підтримки дітей, які вимушені були втікати від війни.

"Я зберіг тільки найкращі спогади про своє дитинство і про місто, у якому виріс. На жаль, сьогодні у наших дітей спогади геть інші. Вони стали свідками усіх жахіть війни. Вони евакуювались під обстрілами, залишали рідні домівки, школу, друзів. А дехто й досі лишається в окупації. Я підтримую благодійний телемарафон “Для дітей заради майбутнього”, тому що ми — дорослі — сьогодні маємо зробити все, аби повернути українським дітям їхнє дитинство", — розповів Макс.

Співак, який раніше розмовляв російською, записав відеозвернення українською мовою, за що його в коментарях похвалили шанувальники.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.