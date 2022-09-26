Накануне артист заявил о серьезных переменах в жизни. Теперь он будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации новой песни, получившей название I Feel Good, и вульгарного клипа на нее на Барских обрушился шквал негативных комментариев. Позже Макс также оскандалился поддержкой Армении в конфликте с Азербайджаном.

На этот раз на своей странице в Instagram Барских, который родился и вырос в Херсоне, который сейчас находится под оккупацией, сообщил, что присоединился к благотворительному проекту для поддержке детей, вынужденных бежать от войны.

"Я сохранил только лучшие воспоминания о своем детстве и о городе, в котором вырос. К сожалению, сегодня у наших детей воспоминания совсем другие. Они стали свидетелями всех ужасов войны. Они эвакуировались под обстрелами, покидали родные дома, школу, друзей. А некоторые до сих пор остаются в оккупации. Я поддерживаю благотворительный телемарафон "Для детей ради будущего", потому что мы - взрослые - сегодня должны сделать все, чтобы вернуть украинским детям их детство", - рассказал Макс.

Певец, ранее разговаривавший по-русски, записал видеообращение на украинском языке, за что его в комментариях похвалили поклонники.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.