Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка вже не один місяць займається допомогою постраждалим українцям, знову торкнулася шанувальників вчинком. Перед Днем людини поважного віку проект «Обід без образ» артистка вирішила підтримати його.

«Даша роздавала обіди Ба та Ді на Дорогожичах – обіймала тих, хто хотів обійнятися, робила компліменти і за руку підводила тих, що розгубилися.

Даша каже, що ще в березні, коли в Києві було самотньо і страшно, вона гуглила адреси будиночків «Обід без бід» і приводила до них Ба і Ді – тих, хто потребував турботи і не знав, де його отримати» - сказано в підписи під кадрами

У мережі підтримують: "Наша Даша - українська "Анджеліна"!".

Нерідко артистка коментує ситуацію у країні.

«Російські фоловери – це для вас. Ні*уя ми не братерський народ! У чорному пакеті я бачила таких братів! Ось український солдат після російського полону. І ось російський солдат, якого нібито били і не давали їсти після українського полону» - висловилася Даша.

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