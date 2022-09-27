Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая уже не один месяц занимается помощью пострадавшим украинцам, снова тронула поклонников поступком. Перед Днем человека почтенного возраста проект «Обед без обид» артистка решила его поддержать.

«Даша раздавала обеды Ба и Ди на Дорогожичах – обнимала тех, кто хотел обняться, делала комплименты и за руку подводила растерявшихся.

Даша говорит, что еще в марте, когда в Киеве было одиноко и страшно, она гуглила адреса домиков «Обеда без бед» и приводила к ним Ба и Ди – тех, кто нуждался в заботе и не знал, где его получить» - сказано в подписи под кадрами.

В сети поддерживают: «Наша Даша – украинская «Анджелина»!».

Нередко артистка комментирует ситуацию в стране.

«Русские фолловеры – это для вас. Ни*уя мы не братский народ! В черном пакете я видела таких братьев! Вот украинский солдат после русского плена. И вот русский солдат, которого якобы избивали и не давали есть после украинского плена» - высказалась Даша.

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