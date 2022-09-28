21-річна модель Кая Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, вразила виглядом на нових фотографіях, поділившись ними у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сінді Кроуфорд – легендарна модель, яка прославилася у 90-х роках серед української аудиторії. У зірки є дочка Кая Гербер, яка вирішила піти стопами зіркової мами. Нині знаменитості 21 рік і вона підкорює світові подіуми. Не забуває Гербер і про Інстаграм, де активно веде блог, не забуваючи постійно радувати фанів новими знімками.

А цього разу Кая поділилася серією знімків, вражаючи образами. На першому фото Гербер стояла в одних трусиках. Зірка прикрила пікантні місця, позуючи біля кактуса. Також знаменитість додала ще кілька знімків із різних локацій.

"Емоційний порятунок", - написала зірка під фотографіями у блозі.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків та написали коментарі:

"Чудово", "Горячо", "На останньому фото вилита мама", "Мабуть, оглушальна Кайя", "Отримайте це м8".

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