Як пише Politeka.net, Сінді Кроуфорд – легендарна модель, яка прославилася у 90-х роках серед української аудиторії. У зірки є дочка Кая Гербер, яка вирішила піти стопами зіркової мами. Нині знаменитості 21 рік і вона підкорює світові подіуми. Не забуває Гербер і про Інстаграм, де активно веде блог, не забуваючи постійно радувати фанів новими знімками.
А цього разу Кая поділилася серією знімків, вражаючи образами. На першому фото Гербер стояла в одних трусиках. Зірка прикрила пікантні місця, позуючи біля кактуса. Також знаменитість додала ще кілька знімків із різних локацій.
"Емоційний порятунок", - написала зірка під фотографіями у блозі.
Фанати поставили майже 50 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Чудово", "Горячо", "На останньому фото вилита мама", "Мабуть, оглушальна Кайя", "Отримайте це м8".
Нагадаємо, 21-річна донька Сінді Кроуфорд розбурхала фантазію прозорим топом.
А ще Politeka писала, що 20-річна дочка Сінді Кроуфорд влаштувала нічні розваги у Нью-Йорку, знявши на камеру
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