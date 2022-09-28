Как пишет Politeka.net, Синди Кроуфорд - легендарная модель, которая прославилась в 90-х годах среди украинской аудитории. У звезды есть дочь Кайя Гербер, которая решила пойти по стопам звездной мамы. Сейчас знаменитости 21 год и она покоряет мировые подиумы. Не забывает Гербер и об Инстаграм, где активно ведет блог, не забывая постоянно радовать фанатов новыми снимками.
А в этот раз Кайя поделилась серией снимков, впечатляя образами. На первом фото Гербер стояла в одних трусиках. Звезда прикрыла самые пикантные места, позируя у кактуса. Также знаменитость добавила еще несколько снимков из разных локаций.
"Эмоциональное спасение", - написала звезда под фотографиями в блоге.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Прекрасно", "Горячо", "На последнем фото вылитая мама", "Пожалуй, оглушающая Кайя", "Получите это м8".
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