Музикант Тарас Тополя разом із колегами з гурту "Антітіла" з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну служив у 130-му батальйоні тероборони.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наказав зірковим бійцям повернутися з передової до мирного життя, на культурний фронт, а їхні побратими продовжили боротися з окупантами.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тополя повідомив трагічну звістку. 26 вересня героїчно загинули троє захисників із їхнього батальйону: підполковник Ігор Безоглюк "Базель", солдати Андрій Захарчук "Захар" та Роман Хмель "Майстер". Артист також показав емоційне відео з героями.

"Пішли на щиті протитанкісти Базель, Майстер, Захар. Кращі, відважні Герої, що мали добре сталеве серце, пройшли крізь горнило війни, крізь запеклі бої, але після звільнення Харківщини натрапили на ворожу міну. Так буває, на жаль… Ще одна важка втрата 130 Батальйону. Пам‘ятаємо, шануємо, помстимося! Слава ЗСУ! Слава Україні!", — розповів Тарас.

Українці в коментарях висловлюють співчуття: "На жаль, життя наших воїнів - жахлива ціна, яку вони платять за нашу спільну волю💔 Вічна слава усім Героям!", "Вічна пам‘ять Героям України! Як же боляче читати про кожного нашого загиблого героя!".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.