Музыкант Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" с начала полномасштабного вторжения рф в Украину служил в 130-м батальоне терробороны.

Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приказал звездным бойцам вернуться с передовой к мирной жизни, на культурный фронт, а их собратья продолжили бороться с оккупантами.

В этот раз на своей странице в Instagram Тополя сообщил трагическое известие. 26 сентября героически погибли трое защитников из их батальона: подполковник Игорь Безоглюк "Базель", солдаты Андрей Захарчук "Захар" и Роман Хмель "Мастер". Артист тоже показал эмоциональное видео с героями.

"Ушли на щите противотанкисты Базель, Мастер, Захар. Лучшие, отважные Герои, имевшие доброе стальное сердце, прошли сквозь горнило войны, сквозь ожесточенные бои, но после освобождения Харьковщины натолкнулись на вражескую мину. Так бывает, к сожалению… Еще одна тяжелая потеря. 130 Батальона. Помним, чтим, отомстим! Слава ВСУ! Слава Украине!", — рассказал Тарас.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования: "К сожалению, жизнь наших воинов - ужасная цена, которую они платят за нашу общую волю💔 Вечная слава всем Героям!", "Вечная память Героям Украины! Как же больно читать о каждом нашем погибшем герое!".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.