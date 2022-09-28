Музикант Володимир Дантес запевнив, що наші діти мають жити під мирним небом і він вірить, що росіяни заплатять за все те горе, яке принесли в Україну.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Володимир Дантес зараз займається волонтерством, дає благодійні концерти та співпрацює з волонтерськими фондами. Днями він відвідав Ірпінь – місто на Київщині, звільнене від військ ворога. Музикант похвалив українських захисників та поділився враженнями від зруйнованого росіянами міста.

Володимир Дантес розповів, що він вирішив приїхати до Ірпіня, бо не може інакше. Там він побачив зруйновані житлові будинки і магазини, розбиті вулиці якими раніше бігали діти і лунав сміх. Музикант пояснив, що місто треба відновлювати, адже люди у ньому втратили будинки.

"Я вперше приїхав в Ірпінь. Все побачене можна витримати, якщо не бачити дитячих іграшок, які тут лежать. Якщо відвідуватимете Ірпінь, будь ласка, скануйте "Q-код", перейдіть за посиланням і допомагайте тим, хто опинився без житла", - закликав співак.

Володимир Дантес закликав кожного спитати себе, що він особисто зробив для перемоги. Музикант запевнив, що наші діти мають жити під мирним небом і він вірить, що росіяни заплатять за все те горе, яке принесли в Україну.

"Я навіть не знаю, як це все пережити... Ми помстимося. Все буде Україна", - сказав музикант ледве підбираючи слова.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес звернувся до українців із важливим меседжем.

Також Politeka писала, що гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартинівську із закордону.