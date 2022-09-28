Музыкант Владимир Дантес заверил, что наши дети должны жить под мирным небом и он верит, что россияне заплатят за все то горе, которое принесли в Украину.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Владимир Дантес сейчас занимается волонтерством, дает благотворительные концерты и сотрудничает с волонтерскими фондами. На днях он посетил Ирпень – город на Киевщине, освобожденный от войск врага. Музыкант похвалил украинских защитников и поделился впечатлениями от разрушенного россиянами города.

Владимир Дантес рассказал, что он решил приехать в Ирпень, потому что не может иначе. Там, он увидел разрушенные жилые дома и магазины, разбитые улицы по которым раньше бегали дети и звучал смех. Музыкант объяснил, что город нужно восстанавливать, ведь люди в нем потеряли дома.

"Я впервые приехал в Ирпень. Все увиденное можно выдержать, если не видеть детских игрушек, которые здесь лежат. Если будете посещать Ирпень, пожалуйста, сканируйте "Q-код", перейдите по ссылке и помогайте, тем кто оказался без жилья", - призвал певец.

Владимир Дантес призвал каждого спросить себя, что он лично сделал для победы. Музыкант заверил, что наши дети должны жить под мирным небом и он верит, что россияне заплатят за все то горе, которое принесли в Украину.

"Я даже не знаю, как это все пережить... Мы отомстим. Все будет Украина", - сказал музыкант едва подбирая слова.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.