Уродженець Білорусі, телеведучий та актор "Дизель Шоу" Дмитро Танкович розповів про перехід на українську мову та своє громадянство.

Артист, який уже тривалий час живе та працює в Україні, в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що планує отримати українське громадянство, але це доволі складний процес.

"У мене вже готові документи, щоб здобути українське громадянство. Зараз дуже непростий шлях потрібно пройти для цього. Особливо, якщо людина є громадянином Білорусі. Документи я поки не подавав, але це в процесі", – розповів Танкович.

Зараз у Білорусі залишаються мама та брат зірки "Дизель шоу".

"Я сподіваюся, що не чіпатимуть моїх родичів, і що залишився якийсь здоровий глузд. Усі розуміють, але ніхто нічого не може вдіяти. Це не лише страх. Зараз у Білорусі можна 6−7 років одержати лише за те, що ти зробив репост в інтернеті. Що можна чекати від людей? Але білоруси мають зробити все, аби допомогти Україні. Для Білорусі єдиний шанс — це перемога України", — переконаний Дмитро.

Танкович, який раніше спілкувався російською мовою, без проблем перейшов на українську.

"В мене дискомфорту немає, мені зручно спілкуватись українською. Важко сказати, що я повністю перейшов, тому що зараз буває так, що людина хоче зі мною поспілкуватися не українською, то я можу поспілкуватися так, як їй зручно. Але все ж таки, якщо ми говоримо про медійну історію, то тут я вже не памятаю, коли я російською працював. До речі, й "Дизель шоу" перейшло на українську мову. Тому це такий правильний тренд", — заявив артист.

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