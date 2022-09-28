Артист, уже долгое время живущий и работающий в Украине, в интервью Славе Демину признался, что планирует получить украинское гражданство, но это довольно сложный процесс.

"У меня уже готовы документы, чтобы получить украинское гражданство. Сейчас очень непростой путь нужно пройти для этого. Особенно если человек является гражданином Беларуси. Документы я пока не подавал, но это в процессе", - рассказал Танкович.

Сейчас в Беларуси остаются мама и брат звезды "Дизель шоу".

"Я надеюсь, что не будут трогать моих родственников, и что остался какой-то здравый смысл. Все понимают, но никто ничего не может сделать. Это не только страх. Сейчас в Беларуси можно 6-7 лет получить только за то, что ты сделал репост в Интернете. Что можно ожидать от людей? Но белорусы должны сделать все, чтобы помочь Украине. Для Беларуси единственный шанс - это победа Украины", - убежден Дмитрий.

Танкович, ранее общавшийся на русском языке, без проблем перешел на украинский.

"У меня дискомфорта нет, мне удобно общаться на украинском. Трудно сказать, что я полностью перешел, потому что сейчас бывает так, что человек хочет со мной пообщаться не на украинском, то я могу пообщаться так, как ему удобно. Но все же, если мы говорим о медийной истории, то здесь я уже не помню, когда я на русском работал. Кстати, и "Дизель шоу" перешло на украинский язык. Поэтому это такой правильный тренд", — заявил артист.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Дмитрий Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.