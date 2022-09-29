Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", де їй не повірили спочатку суддю. Фрагмент відео з її виступ облетів весь Інтернет та зібрав десятки мільйонів переглядів. Тепер Аїда впізнавана співачка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. І знаменитість намагається не розчаровувати публіку, постійно поділяючись своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу зірка поділилася яскравим чином, позуючи під час прогулянки Києвом. Зірка одягла міні-спідницю та шкіряну куртку.

"Готую нові пісні, готуюся до концерту. А у вас як справи?" - написала Аїда.

Варто зазначити, що зірка запланувала не лише концерт, а й гастролі Німеччиною.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Так красиво! Успіх завжди", "Королева", "Гарний образ, красива Аїда", "До речі, фотографія фантастична", "Хотілося б почути тебе на концерті в реальному житті, ти збираєшся в Данію найближчим часом?".

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