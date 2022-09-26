Победительница третьего сезона шоу "Х-фактор" Аида Николайчук, выступающая под сценическим именем AIDA, сообщила хорошую новость для иностранцев и украинцев, которые находится в Европе.

Как пишет Politeka.net, победительница третьего сезона украинского шоу талантов «Х-фактор» Аида Николайчук продолжает радовать поклонников подробностями творческой жизни, чего не скажешь о личной.

Певица, которая обладает восхитительным вокалом, выложила снимок афиши и рассказала, что в следующем месяце ее можно будет услышать на сцене в Гамбурге (Германия).

«Увидимся на Hamburg Music Week 💙💛», - сообщила Николайчук.

Фанаты, среди которых много иностранцев, поспешили откликнуться.

"О Боже, это прекрасная новость",

"Я очень хочу попасть на концерт", - пишут в сети.

Ранее мы писали, на днях 40-летняя Аида выпустила в свет свою новую песню под названием «Ліхтар». Молодая женщина объявила об этом в своем микроблоге, где предстала в очень смелом образе. В кадре Аида позирует в колготках в сетку и объемном жакете. Ни штанов, ни юбки на снимке не видно. Дополнили образ мощные ботинки и миниатюрная сумка через плечо.

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