Как пишет Politeka.net, победительница третьего сезона украинского шоу талантов «Х-фактор» Аида Николайчук продолжает радовать поклонников подробностями творческой жизни, чего не скажешь о личной.
Певица, которая обладает восхитительным вокалом, выложила снимок афиши и рассказала, что в следующем месяце ее можно будет услышать на сцене в Гамбурге (Германия).
«Увидимся на Hamburg Music Week 💙💛», - сообщила Николайчук.
Фанаты, среди которых много иностранцев, поспешили откликнуться.
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"О Боже, это прекрасная новость",
"Я очень хочу попасть на концерт", - пишут в сети.
Ранее мы писали, на днях 40-летняя Аида выпустила в свет свою новую песню под названием «Ліхтар». Молодая женщина объявила об этом в своем микроблоге, где предстала в очень смелом образе. В кадре Аида позирует в колготках в сетку и объемном жакете. Ни штанов, ни юбки на снимке не видно. Дополнили образ мощные ботинки и миниатюрная сумка через плечо.
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