Победительница третьего сезона шоу "Х-фактор" Аида Николайчук, выступающая под сценическим именем AIDA, выпустила клип на новую песню «Ліхтар».

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram вокалистка сообщила радостную новость и показала фрагмент видеоработы.

Для сьемок драматичного клипа Николайчук выбрала красную одежду.

"Сегодня вышла моя новая песня «Фонарь» и я невероятно рада вам ее представить💙💛 Это очень особенная и личная песня для меня, поэтому мне было очень важно сделать ее как можно лучше. Надеюсь, вам понравится. Пишите свои впечатления в комментариях 🙏🙌🏻", - написала Аида.

Также артистка поблагодарила команду, работавшую над песней и видео.

"Вы все невероятно супер-крутые профессионалы", - отметила она.

Пользователи сети уже откликнулись на новый клип Аиды Николайчук различными комментариями.

"Хорошая песня, молодец",

"Великолепно",

"Доброго утра любовь моя очень хорошая песня приятно слушать так держать браво",

"Привет солнечный свет! Хорошая песня, цепляющаяся на слух, а мелодия постоянно кружится в голове!!! Большие аплодисменты!🌷❤️👍👏", - восхищаются в сети.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук вызвала фурор в косухе и колготах в сетку

А еще Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" Николайчук впечатлила стильным образом в блузе, фото

Также Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" Николайчук в красном наряде заинтриговала страшными кадрами



