Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где ей не поверили изначально судью. Фрагмент видео с ее выступление облетел весь Интернет и собрал десятки миллионов просмотров. Теперь Аида узнаваемая певица, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. И знаменитость старается не разочаровывать публику, постоянно делясь своим творчеством, также личными кадрами.
А в этот раз звезда поделилась ярким образом, позируя во время прогулки по Киеву. Звезда надела мини-юбку и кожаную куртку.
"Готовлю новые песни, готовлюсь к концерту. А у вас как дела?", - написала Аида.
Стоит отметить, что звезда запланировала не только концерт, но и гастроли по Германии.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Так красиво! Успех всегда", "Королева", "Красивый образ , красивая Аида", "Кстати, фотография фантастическая", "Хотелось бы услышать тебя на концерте в реальной жизни, ты собираешься в Данию в ближайшее время?".
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