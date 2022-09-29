Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где ей не поверили изначально судью. Фрагмент видео с ее выступление облетел весь Интернет и собрал десятки миллионов просмотров. Теперь Аида узнаваемая певица, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. И знаменитость старается не разочаровывать публику, постоянно делясь своим творчеством, также личными кадрами.

А в этот раз звезда поделилась ярким образом, позируя во время прогулки по Киеву. Звезда надела мини-юбку и кожаную куртку.

"Готовлю новые песни, готовлюсь к концерту. А у вас как дела?", - написала Аида.

Стоит отметить, что звезда запланировала не только концерт, но и гастроли по Германии.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Так красиво! Успех всегда", "Королева", "Красивый образ , красивая Аида", "Кстати, фотография фантастическая", "Хотелось бы услышать тебя на концерте в реальной жизни, ты собираешься в Данию в ближайшее время?".

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