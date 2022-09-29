Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" розповіла про складну ситуацію в своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - успішний український танцюрист і хореограф, який раніше судив проект "Україна має талант", а зараз "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Але відразу після 24 лютого Влад узяв дитину і дружину і полетів до США, де перебуває до цього дня. Лілія довгий час не виходила на зв'язок, але все ж таки зважилася знову вести блог.

Дружина Ями розповіла, що зараз вони теж не перебувають у безпеці. Справа в тому, що всього за 160 км від місця, де вони перебувають, вирує ураган «Йєн».

У своїх сторіс Лілія показала кадри найсильнішого шторму.

«Ось така ситуація всього за 160 км від нас», - поскаржилася вона.

Раніше ми писали, дружина Влада Ями пояснила, чому її чоловік не залишився боронити Україну, а поїхав разом із сім'єю.

"По-перше. Я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного, у всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - пояснила Лілія.

Дівчина додала, що вони із чоловіком допомагають "на своєму фронті".

Нагадаємо, дружина Ями з "Танців з зірками" не дотримала емоцій на річницю весілля, кадри

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма розповів про річницю з дружиною та нарвався на критику

Також Politeka писала, що Яма з "Танців зі зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.