Як пише Politeka.net , Влад Яма - успішний український танцюрист і хореограф, який раніше судив проект "Україна має талант", а зараз "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Але відразу після 24 лютого Влад узяв дитину і дружину і полетів до США, де перебуває до цього дня. Лілія довгий час не виходила на зв'язок, але все ж таки зважилася знову вести блог.
Дружина Ями розповіла, що зараз вони теж не перебувають у безпеці. Справа в тому, що всього за 160 км від місця, де вони перебувають, вирує ураган «Йєн».
У своїх сторіс Лілія показала кадри найсильнішого шторму.
«Ось така ситуація всього за 160 км від нас», - поскаржилася вона.
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Раніше ми писали, дружина Влада Ями пояснила, чому її чоловік не залишився боронити Україну, а поїхав разом із сім'єю.
"По-перше. Я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного, у всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - пояснила Лілія.
Дівчина додала, що вони із чоловіком допомагають "на своєму фронті".
Нагадаємо, дружина Ями з "Танців з зірками" не дотримала емоцій на річницю весілля, кадри
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма розповів про річницю з дружиною та нарвався на критику
Також Politeka писала, що Яма з "Танців зі зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.