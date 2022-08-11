Популярный украинский хореограф и многолетний судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма, который с начала войны вместе с женой и ребенком переехал жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал милое фото с женой и рассказал об их годовщине, однако наткнулся на критику.

На новой черное-белой фотографии Влад и его супруга Лилия запечатлены рядом с друг с другом и в похожих нарядах. На нем темные джинсы и белая рубашка, которую он не стал застегивать, а на ней – удлиненная белоснежная блузка, волосы распущены и макияж на лице.

В подписи к публикации Яма написал: "15 лет со дня знакомства. Люблю". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото хореографа, поздравляя с годовщиной, правда есть и те, кто критикует танцора за побег из Украины.

"Лучшие", "Поздравляю вас, желаю радости счастья любви и мира", "Будьте счастливы и берегите друг друга", "Какая великолепная пара!", "Поздравляю вас! Вы – две половинки одной большой любви! Миру вашей семье и процветания!", "Любимые, неповторимые. Будьте счастливы. Мирного неба", "Сейчас есть вопросы приоритетнее! А так удачи вам", "Смотались и сидите тихо в Штатах", "Наверное, хорошо в Америке отмечать, не бомбят" "Отписался", "Наверное, сейчас не актуальны ваши годовщины. Отпразднуете все после победы!", "Я в вас очень разочаровалась".

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