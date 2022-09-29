Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный украинский танцор и хореограф, который судил раньше проект "Україна має талант", а сейчас "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Но сразу же после 24 февраля Влад взял ребенка и жену и улетел в США, где находится по сей день. Лилия долгое время не выходила на связь, но все же решилась снова вести блог.

Жена Ямы рассказала, что сейчас они тоже не находятся в безопасности.Дело в том, что всего в 160 км от места где они находятся бушует ураган «Йен».

В своих сторис Лилия показала кадры сильнейшего шторма.

«Вот такая ситуация всего в 160 км от нас», - пожаловалась она.

Ранее мы писали, жена Влада Ямы объяснила, почему ее муж не остался защищать Украину, а уехал вместе с семьей.

"Во-первых. Я считаю, что ставить такие вопросы как минимум некорректно. Это личное дело каждого, у всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - объяснила Лилия.

Девушка добавила, что они с мужем помогают "на своем фронте".

Напомним, жена Ямы из "Танців з зірками" не сдержала эмоций на годовщину свадьбы, кадры

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма рассказал о годовщине с женой и нарвался на критику

Также Politeka писала, что Яма из "Танців з зірками" показал счастливые моменты из прежней жизни