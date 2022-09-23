Как пишет Politeka.net, популярный украинский хореограф, шоумен и многолетний судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма отметил восьмую годовщину свадьбы со своей супругой Лилианой. За это время у пары родился сын Леон.

В честь такой даты жена Ямы опубликовала трогательный пост в адрес любимого и показала совместное фото с мужем.

«Это Жесть…🙃 Это Жестяная свадьба🥂❤️ Ровно восемь лет 🥰поэтому мы дали обеты друг другу. И в горе, и в радости… всегда вместе… 🙏❤️ Много испытаний судьба нам дала, но, несмотря на все, наши отношения только крепнут. 🙏❤️ Люблю и верю…🙏❤️ 21.09.2014», - написала Лилиана.

На снимке Влад Яма танцует со своей избранницей.

В свою очередь судья "Танці з зірками" также поздравил супругу с годовщиной свадьбы и показал архивный снимок торжества.

"8 лет пролетело, как одно мгновение. Это было самое лучшее решение в жизни. Все впереди. Люблю❤️", - написал Влад, который в своё время долго тянул с узакониванием отношений.

Напомним, Влад Яма показал, чем занимается после переезда в Америку

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