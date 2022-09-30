Андрій Данилко, який прославився завдяки своєму сценічному персонажу Вєрки Сердючки, розповів про трагедію в Дніпрі.

Данилко з початку повномасштабного вторгнення рф залишався в Україні та підтримував українських захисників та постраждалих від війни. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андрій із посиланням на слова мера Дніпра Бориса Філатова розповів історію загиблої сім'ї та їхнього пса Крима, яка вразила всю країну.

"Жила-була сім'я. Коли почалася війна, то мама вирішила перевезти малечу з проспекту Поля до безпечнішого місця. У приватний сектор. До бабусі…", — цитує Данилко мера.

У ніч проти 29 вересня до їхнього будинку прилетіла російська ракета. На місці влучення утворилася вирва приблизно 8 на 10 метрів.

"Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, донька Василиса та хлопчик Іван. І маленька собачка Джек. Ні. Я буду відвертий до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях. А коли приїхали рятувальники, то на руїнах сидів старий пес Крим. І вив", - сказано в повідомленні.

Комунальники відвезли собаку, оглухлого, осліплого і контуженого, до ветеринарів. А пізніше приїхав батько загиблого сімейства, який служить у ЗСУ під Лиманом...

Українці у коментарях не стримують емоцій: "Біль і сльози 😢", "сумуємо ...але здається це слово не передає біль, який розриває серце...", "Все інше тьмяніє на тлі такої трагедії... Як тому синові і батькові пережити все те, дай Бог йому сил”.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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