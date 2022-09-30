Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал украинских защитников и пострадавших от войны. В этот раз на своей странице в Instagram Андрей со ссылкой на слова мэра Днепра Бориса Филатова рассказал историю погибшей семьи и их пса Крыма, которая потрясла всю страну.

"Жила-была семья. Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место. В частный сектор. К бабушке…", — цитирует Данилко мэра.

В ночь на 29 сентября в их дом прилетела русская ракета. На месте попадания образовалась воронка примерно 8 на 10 метров.

"Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек. Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах. А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пёс Крым. И выл", — сказано в сообщении.

Коммунальщики увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, к ветеринарам. А позже приехал отец погибшего семейства, который служит в ВСУ под Лиманом...

Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций: "Боль и слезы 😢", "скорбим ...но кажется это слово не передаёт боль, которая разрывает сердце...", "Все остальное тускнеет на фоне такой трагедии... Как тому сыну и отцу пережить все то, дай Бог ему сил".

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

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