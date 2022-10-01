Відома телеведуча Марічка Падалко висловилася про безглузді марення путіна і спробу відібрати наші території.

Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко щодня традиційно коментує найгучніші новини за останню добу, показує цікаві матеріали про наших захисників і не забуває про безглузді висловлювання окупантів.

Цього разу ведучи почала добірку з резанонсної новини - путін вирішив анексувати одразу кілька українських областей і для цього влаштував ціле свято у Москві з безглуздим парадом.

«Путін оголосив чотири українські області частиною росії. «Церемонія» запам'яталася шаленими заявами диктатора та кислими пиками у залі. Якщо коротко про «виступ»: путін хоче закінчити війну такою «перемогою», тобто спробою анексії, і знову кличе Київ до переговорів. Зеленський відповів, що вся окупована територія України буде звільнена, а вести переговори буде готова лише вже з іншим президентом Росії» - висловилася Падалко.

Вона додала, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою – документ підписали президент, прем'єр та речник.

Також ЗСУ оточили російські війська під Лиманом на Донеччині. Це може стати першим повноцінним котлом для росіян, з якого вони вже намагаються втекти.

«Напередодні ввечері росіяни вдарили по Миколаєву (відео 4) та по Дніпру. Там згоріло (відео 5) близько 100 одиниць громадського транспорту. Вранці у Запоріжжі росіяни обстріляли гуманітарну колону з цивільними людьми – 25 загиблих та вдвічі більше поранених (фото 6). В області оголосили дні жалоби» - додала ведуча.

«Як же болить... 💔; Боже бережи захисників України ❤️🙌; Нехай Бог береже наших бійців. Віримо у ВСУ 🙌❤️; Victory to ukraine 🇺🇦 ❤️; мені боляче бачити наші сльози; не можу повірити» - пишуть у мережі.

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