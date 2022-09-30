Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні, виступає та волонтерить, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала чарівне фото, а в підписі до нього заінтригувала подарунками.
Як видно, на новій фотографії Наталію знято в цікавій локації, вона витончено вмостилася в кріслі, а в руках тримає вінілову пластику. Перед камерою артистка з'явилася у яскравому фіолетовому костюмі з блискучими паєтками, що складається зі спідниці з розрізом та піджака, під яким нічого немає. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі елегантний макіяж та мила посмішка.
У підписі до фотографії Могилевська заінтригувала шанувальників: "Друзі, маю для вас приємну несподіванку, бо я хочу бачити посмішку на ваших обличчях. Детальна інформація на цій сторінці. Пощастити може будь-кому із вас! Тому не втрачайте ШАНС". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Круті подарунки", "Красуня", "Що за платівка у вас?", "Люблю вас", "Люблю вас".
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