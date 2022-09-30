Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми поїхала жити за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі нарізку відео зі зйомок нового кліпу.

Як відомо, днями Слава презентувала шанувальникам новий кліп на зворушливу україномовну пісню "Додому", де зняла своїх маленьких дітей. Тепер же показала закулісні кадри зі зйомок цього кліпу – у цікавих образах та незвичайних локаціях. При цьому бекстейдж-відео дуже хитромудро змонтовано, а артистка в ньому виглядає дуже незвично.

У підписі до публікації Камінська написала: "Чи мости?". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "А, ну якщо це нова пісня, тоді я спокійна", "@slava_kaminska, сумую", "До мурашок", "@slava_kaminska може ти «Божевільна»?", "Це шедевр, вогонь", "Слава, ви диво", "Незрівняна, крихітко", "Люблю".

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