Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні замінила Тіну Кароль як провідну шоу "Танців зі зірками", часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала архівні дитячі фото зі старшою сестрою Іриною та зворушливо привітала її з днем ​​народження, розповівши дитячу історію.

На фотографіях можна побачити маленьку Іванку та Іру на відпочинку біля моря, а також вже у дорослому віці. Судячи з знімків, у дівчат з дитинства розкішне довге волосся. А ще можна побачити, що сестра приходила на ефіри танцювального шоу підтримати свою молодшу сестру Іванку.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла: "У дитинстві моя @onufriichukirina була для мене ще й другою мамою. Ще до того, як я народилася, у нас вже з’явився теплий зв’язок! Пам‘ятаю, Іра розповідала, що в дитинстві вона так сильно хотіла собі меншу сестричку, що навіть збирала на мене гроші. Цікаво, що збирала вона по 10 копійок, у пляшку з-під «Совєцкого»шампанського, бо більший номінал монет туди не проходив. Вона назбирала повну пляшку і відправила маму купувати мене. А коли наша мама поїхала у пологовий і не взяла пляшку, в Іри був дисонанс: сестричку привезли, а гроші на місці".

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