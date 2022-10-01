Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ірина розмістила фрагмент виступу Дорофєєвої, де та виконала пісню на текст Тараса Шевченка «Думи», яку вона раніше представила в дуеті з Артемом Пивоваровим. Таким чином Горова вирішила привітати українців із Міжнародним днем музики.

"Я у захваті, наскільки потужно розвивається українська музика останні пів року! Формується нова культурна спадщина завдяки молодим, сміливим, неймовірно талановитим виконавцям. Вона так точно показує настрої всього народу: від жартівливих «Вова, їб*ш їх, бл*дь»✊🏻 до найчуттєвіших переспівів віршів Шевченка💛", — написала продюсерка під відео.

Вона також додала, що дуже рада бути частиною цих трансформацій.

"З днем Музики, колеги! Натхнення!🧚🏻‍♀️цікаво) А яка ваша улюблена пісня за останні пів року?", — поцікавилася Ірина.

Шанувальники Горової та Дорофєєвої в коментарях підтримали знаменитостей, а також діляться своїми улюбленими українськими піснями: "Прекрасна Ірина, зі святом!🤙🏻😉Тільки музика врятує цей світ🤍", "До мурах💔", "Не можу слухати пісні, сльози...важко", "Весна! Макс Барських!❤️+ багато, багато інших!".

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