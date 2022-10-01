На этот раз на своей странице в Instagram Ирина разместила фрагмент выступления Дорофеевой, где та исполнила песню на текст Тараса Шевченко «Думы», которую она ранее представила в дуэте с Артемом Пивоваровым. Таким образом, Горовая решила поздравить украинцев с Международным днем ​​музыки.

"Я в восторге, насколько мощно развивается украинская музыка последние пол года! Формируется новое культурное наследие благодаря молодым, смелым, невероятно талантливым исполнителям. Она так точно показывает настроения всего народа: от шутливых «Вова, еб*ш их, бл*дь»✊ до самых чувственных перепевов стихов Шевченко 💛", - написала продюсер под видео.

Она также добавила, что очень рада быть частью этих трансформаций.

"С днем ​​Музыки, коллеги! Вдохновения! 🧚🏻‍♀️интересно) А какая ваша любимая песня за последние полгода?", - поинтересовалась Ирина.

Поклонники Горовой и Дорофеевой в комментариях поддержали знаменитостей, а также делятся своими любимыми украинскими песнями: "Прекрасная Ирина, с праздником!🤙🏻😉Только музыка спасет этот мир🤍", "До мурашек", "Не могу слушать песни, слезы...тяжело", "Весна! Макс Барских!❤️+ многие, многие другие!".

Напомним, Потап по возвращении в Украину рассказал о своей редкой болезни, как у Джастина Бибера.

Как сообщала Politeka, супруга победителя "Голос країни" Сасанчина после больницы удивила кадрами с дочерью.

Также Politeka писала, что Решетник прокомментировал перенос премьеры "Холостяка" и нарвался на критику.