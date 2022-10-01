Співак і чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко) повернувся в Україну майже після своєї семимісячної відсутності.

За словами Потапа, він хотів повернутися набагато раніше, але не так сталося, як гадалося – вдалися взнаки постійні стреси та нестабільний графік роботи.

«Захворів я ковідом на два тижні, а потім на три тижні отитом і після цього в мене стався… лікарі сказали, що це синдром Рамзі-Ханта. Ти не можеш їсти, говорити, це параліч обличчя, лицьового нерва. Але коли я дивився, що там роблять хлопці на передовій… ну, який паралич? Про що казати?», - розповів Потап "ЖВЛ" після повернення в Україну.

Нагадаємо, Потап на одному з відео, яке він виклав в Інстаграм, шокував підписників перекошеним обличчям. Тоді, в Іспанії на благодійному концерті він не зміг ані співати, ані говорити, тому просто спустився з картонною коробкою в зал, щоб збирати кошти для ЗСУ.

Додамо, що синдром Рамзі-Ханта лікарі також даігностували у відомого співака Джастіна Бібера. 10 червня цього року артист повідомив на свої сторінці в Instagram:

«Цей вірус вражає нерв у моєму вусі та мої лицьові нерви та викликає параліч мого обличчя. Як бачите, це око не моргає. Я не можу посміхатися цією стороною обличчя. Ця ніздря не рухається».

Джастін Бібер також заявив, що у зв'язку зі станом здоров'я скасує свої майбутні дати туру, оскільки він фізично явно не в змозі це зробити.

Додамо, що Потап також розповів про розмову Насті Каменських з Ані Лорак після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Також повідомлялось про повернення "Голосу країни" без Вакарчука, але з Потапом.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап після повернення в Україну потрапив під шквал критики.