Новий сезон шоу "Холостяк" мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф. Потім запуск реаліті-шоу запланували на 30 вересня, але в день прем'єри представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ. Про нову дату старту буде оголошено пізніше.

Імовірно, шоу вирішили перенести після трагедії в Запоріжжі, де окупанти здійснили обстріл гуманітарної колони, в результаті чого загинули щонайменше 30 людей.

Ведучий "Холостяка" Решетнік на своїй сторінці в Instagram поділився кадрами зі зйомок та прокоментував ситуацію з перенесенням прем'єри.

"Складний, емоційний день… ми вже вдруге переносимо прем‘єру «Холостяка», але ми обов’язково його покажемо… І Україна обов’язково переможе!🌹", — пише Григорій.

Українці розділилися: хтось вважає, що розважальні шоу зараз взагалі не потрібні, хтось шкодує, що прем'єру знову відклали.

"І правильно, що переноситься, взагалі нехай не виходить в ефір, кому воно зараз треба", "Дуже важлива подія ваш холостяк!!!! Кров ллється рікою, люди гинуть!!! А їи аби грошей побільше заробити!", "Який нафіг холостяк? Ви де живете? В країні війна, помирають люди, руйнуються долі, біль, горе, а вам видовищ не вистачає🤦‍♀️Соромно має бути!", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що ведучий Решетник показав незвичайне відео з дружиною, яке зняв їхній син.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник відверто розповів про свій шлях до успіху.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетнік вразив кадрами з сестрою та її чоловіком-нардепом.