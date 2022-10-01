1 жовтня українські військові підійшли до оточеного Лимана та при в'їзді до населеного пункту розгорнули український прапор. Відео блискавично поширилося мережею.

Відома українська співачка Наталія Могилевська не залишилася осторонь і перезалила ролик на свою сторінку в Інстаграм, захопившись Збройними силами України.

«Лиман – це Україна. Слава ЗСУ», - емоційно прокоментувала артистка.

На кадрах видно, як наші оборонці закріпили державний прапор України на міській стеллі.

Шанувальники Наталія Могилевської вибухнули захопленими коментарями.

"Ви не реальні. Повертайтеся якнайшвидше, живими і здоровими",

"Україна насамперед",

"Слава ЗСУ, хлопці ви найкращі",

"Ви наші непереможні Герої❤️❤️❤️Боже, збережи кожного Захисника",

"Наша земля, наші герої", - пишуть у мережі.

Варто сказати, що 1 жовтня речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Чреватий розповів, що Лиман перебуває в оточенні української армії. Крім того, під контроль ЗСУ перейшли п'ять селищ навколо міста: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве, Ставки.

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що окупанти просили своє командування відійти з міста, проте їм відмовили.

Нагадаємо, Могилевська похвалилася, який подарунок отримала від українських захисників: "Я вражена"

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко висміяла церемонію з "шаленими заявами диктатора" путіна: "І кислими пиками у залі"

Також Politeka писала, що "Осіння хандра": Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, як бореться з апатією та втомою.