1 жовтня українські військові підійшли до оточеного Лимана та при в'їзді до населеного пункту розгорнули український прапор. Відео блискавично поширилося мережею.
Відома українська співачка Наталія Могилевська не залишилася осторонь і перезалила ролик на свою сторінку в Інстаграм, захопившись Збройними силами України.
«Лиман – це Україна. Слава ЗСУ», - емоційно прокоментувала артистка.
На кадрах видно, як наші оборонці закріпили державний прапор України на міській стеллі.
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Шанувальники Наталія Могилевської вибухнули захопленими коментарями.
"Ви не реальні. Повертайтеся якнайшвидше, живими і здоровими",
"Україна насамперед",
"Слава ЗСУ, хлопці ви найкращі",
"Ви наші непереможні Герої❤️❤️❤️Боже, збережи кожного Захисника",
"Наша земля, наші герої", - пишуть у мережі.
Варто сказати, що 1 жовтня речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Чреватий розповів, що Лиман перебуває в оточенні української армії. Крім того, під контроль ЗСУ перейшли п'ять селищ навколо міста: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве, Ставки.
Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що окупанти просили своє командування відійти з міста, проте їм відмовили.
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