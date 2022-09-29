Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, выступает и волонтерит, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательное видео, на котором можно увидеть, как украинские военные вручают ей красивый подарок.

В коротком ролике видно, Наталья встретилась с украинскими защитниками, видимо после своего выступления для них же. Перед камерой артистка появилась в длинном темном платье в горошек и черном пиджаке, а на ее ногах элегантные бежевые лодочки на каблуках. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка. Как оказалось, военные вручили Наташе ее нарисованный портрет, а она очень обрадовалась такому презенту.

В подписи к публикации Могилевская поделилась своими эмоциями: "Я поражена! Какие среди наших защитников есть талантливые люди. Очень хорошая и искусная работа. Как мне приятно!". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Красивая вы, и работа хорошая", "Ух ты, очень красиво", "Браво защитникам. Мастер смог передать вашу красоту", "Очень красиво и талантливо!", "Могилевская супер", "Прекрасно!", "Королева наша!", "Большое уважение вам!".

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