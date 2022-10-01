1 октября украинские военные подошли к окруженному Лиману и при въезде в населенный пунт развернули украинский флаг. Видео молниеносно распространилось по сети.

Известная украинская певица Наталья Могилевская не осталась в стороне и перезалила ролик на свою страницу в Инстаграм, восхитившись Вооруженными силами Украины.

«Лиман – это Украина. Слава ВСУ», - эмоционально прокомментировала артистка.

На кадрах видно, как наши защитники закрепили государственный флаг Украины на городской стелле.

Поклонники Наталья Могилевской взорвались восторженными комментариями.

"Вы не реальные. Возвращайтесь как можно скорее, живыми и здоровым",

"Украина прежде все",

"Слава ВСУ, парни вы лучшие",

"Вы наши непобедимые Герои❤️❤️❤️Боже, сохрани каждого Защитника",

"Наша земля, наши герои", - пишут в сети.

Стоит сказать, что 1 октября спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Чреватый рассказал, что Лиман находится в окружении украинской армии. Кроме того, под контроль ВСУ перешли пять поселков вокруг города: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты просили свое командование отойти из города, однако им отказали

Напомним, Могилевская похвасталась, какой подарок получила от украинских защитников: "Я поражена"

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