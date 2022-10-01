1 октября украинские военные подошли к окруженному Лиману и при въезде в населенный пунт развернули украинский флаг. Видео молниеносно распространилось по сети.
Известная украинская певица Наталья Могилевская не осталась в стороне и перезалила ролик на свою страницу в Инстаграм, восхитившись Вооруженными силами Украины.
«Лиман – это Украина. Слава ВСУ», - эмоционально прокомментировала артистка.
На кадрах видно, как наши защитники закрепили государственный флаг Украины на городской стелле.
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Поклонники Наталья Могилевской взорвались восторженными комментариями.
"Вы не реальные. Возвращайтесь как можно скорее, живыми и здоровым",
"Украина прежде все",
"Слава ВСУ, парни вы лучшие",
"Вы наши непобедимые Герои❤️❤️❤️Боже, сохрани каждого Защитника",
"Наша земля, наши герои", - пишут в сети.
Стоит сказать, что 1 октября спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Чреватый рассказал, что Лиман находится в окружении украинской армии. Кроме того, под контроль ВСУ перешли пять поселков вокруг города: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.
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Напомним, Могилевская похвасталась, какой подарок получила от украинских защитников: "Я поражена"
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