Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт программы "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая воспитывает двоих детей от спортсмена Вячеслава Узелкова, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз эксперт по здоровому питанию поделилась изящным фото и призналась, как борется с осенней хандрой.

На новой фотографии Марина запечатлена в студии профессиональной съемки, она запечатлена в мягком свете. Перед камерой звезда пояивлась в тонкой темной водолазке, в которую как будто закутывается руками. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице элегантный макияж, она вдохновленно смотрит куда-да то вверх.

В подписи к публикации Боржемская поделилась: "Осенняя скука – такое знакомое ощущение для каждого из нас. Организм так сложно перестраивается после солнечного лета на осенний период времени, да еще из-за войны в нашей стране это состояние еще больше нас разбивает и подавляет. Каждый нуждается в теплых лучах солнца и хороших новостях из линии фронта. Утром ты просыпаешься с чувством усталости, внутренней хандры и апатии. Словно встал и уже устал от того, что очнулся. Хочешь погрузиться в теплую постель, продолжая просматривать сладкие сны. Но ведь все равно нужно брать себя в руки и начинать свой день. Когда я ленюсь, мне помогает мысль, о ВСУ в которых нет возможности даже и думать о лености, они знают, что если не они, то кто защитит наш уютный сон и освободит земли от агрессора".

Напомним, "Вечер был особенным": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в роскошном платье вышла в свет с мужем-миллионером.

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан в укороченных джинсах выгуляла осенний лук: фото.

Также Politeka писала, что "Надя поддержала": экс-жена Потапа Горовая показала закулисье нового проекта, видео.